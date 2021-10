Siim Avi | Kes on esimene eestlane kosmoses? 

Roskosmose ja Tom Cruise'i vahel käis omanoodi võidujooks ehk kes teeb kosmoses esimese mängufilmi. Selle PR-projekti võidupunktid sai Dmitri Rogozini juhitav organisatsioon. Eelis oli Venemaa kosmoseagentuuril, kes on startide ja eelarveliste vahendite osas paindlikum kui NASA, kelle missioonide plaanid on sõltuvuses presidendi administratsioonist ja selle vahetumisest. Roskosmos vajas peale korruptsiooniskandaalide Kaug-Ida kosmodroomi ehitusel vähestki Guinessi rekordi materjali, et pildil olla.