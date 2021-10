Saksa lastekodulaps leidis Eestist elumõtte ja hakkas maadlejaks 

19aastane Philip Abt räägib puhtas eesti keeles ning vaid haruharva reedab üksik käändelõpp, et tegu on inimesega, kes ei vestle oma emakeeles. Detsembris peab ta minema Saksamaale põhikooli eksamitele ja seejärel on peaaegu vaba otsustama, kuidas oma elu edasi seada. Eestisse elama jäädes ei maksta talle toetust, millest loobumist ei saa ta lastekodupoisina endale lubada.