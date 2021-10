Aktsioon jätkub: toidukohad koguvad haiglapersonalile kohvi, teed ja šokolaadi 

„Igaühel meist on omad nipid, kuidas saada pikkade tööpäevade käigus energiat juurde. Tassike teed või kohvi ja amps šokolaadi on aga ilmselt universaalseim vahend. Väike toetav sõna või tegu lisab sellele indu juurde.



Kui soovid Tartu Ülikooli kliinikumi rahvale veidikesegi pai teha, siis too hea kvaliteediga, pika säilivusajaga ja korralikus pakendis teed, kohvi või šokolaadi Tartu Gambrinuses olevasse kogumispunkti (Rüütli 18, iga päev 14-22.00). Kogumiskampaania kestab nädal aega, seejärel viime kogu selle headuse Kliinikumi kohale (tee, kohvi ja šokolaadi soov on välja uuritud Kliinikumi enda rahva käest).



Kui leiad, et sul on lihtsam toetada rahaliselt, siis sama eesmärgi nimel kogub raha teine Rüütli tänava asukas Mario Raul Pizzolante Pires, kes avas selle jaoks eraldi arve EE167700771006868834 (makse selgitus „TÜK personali toetuseks“, kogunenud vahenditest ja tehtud kulutustest tuleb avalik aruanne),“ seisab blogis.