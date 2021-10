VIDEO JA GALERII | Vaktsiinivastased avaldavad Vabaduse väljakul meelt

Olenemata vihmasest ja jahedast ilmast on Vabaduse väljakule kogunenud tuhandeid inimesi (Õhtulehe fotograafi silma järgi umbes 5000) ning liiklus Vabaduse väljaku ümber on häiritud. Meeleavaldusel osalevad ka EKRE juhtivpoliitikud Mart, Martin ja Helle-Moonika Helme ning Kersti Kracht ja Jaak Madison.

Protesti väisas ka molekulaarbioloog Kaari Saarma, kes nimetas koroonavastase võitluse imeravimine vaktsiini asemel hoopis hobuste ussirohuna kasutatavat invermektiini – kuigi pole teaduslikke tõendeid sellest, et see päriselt viirusega võitlemisel aitaks.

Meeleavaldus on registreeritud ning korraldajad kinnitavad, et meeleavalduse läbiviimisel pannakse erilist rõhku turvalisuse tagamisele, mistõttu on palgatud rohkearvuline turvameeskond.

„Oleme tänulikud ka politseile, kellega meil on olnud meeleavalduseks valmistudes väga konstruktiivne koostöö. Käsitleme politseid partnerina ja oleme turvalisuse tagamisel saadud abi eest tänulikud. Rõhutame eriliselt palvet, et keegi ei tuleks meeleavaldusele provokatsioone korraldama ja samuti palume kõigilt osalejatelt tungivalt mitte võimalikele provokatsioonidele alluda, vaid jätta korra tagamine turvameeskonna ja vajadusel politsei hooleks,“ ütles Vooglaid.

Meeleavaldusele on Facebookis end osalejaks märkinud 5500 inimest. Vooglaid märgib, et jätavad endale õiguse nõuda meeleavalduselt niisuguste loosungite kõrvaldamist, mis ei ole kooskõlas meeleavalduse sõnumiga, mis on ebaväärikad või mis õhutavad vaenu. Samuti palusid korraldajad, et meeleavaldusel ei osaleks inimesed, kes tunnevad end haigena.