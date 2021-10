OTSEPILT JA GALERII | Vaktsiinivastased avaldavad Vabaduse väljakul meelt 

Vooglaiu sõnul korraldatakse meeleavaldust selleks, et nõuda Covid-19 vastases võitluses austuse taastamist vaba ühiskonna aluseks olevate põhimõtete vastu. Meeleavaldusel protestitakse vaktsineerimise, vaktsiinipasside ja laste Covid-vaktsineerimise vastu.

Meeleavaldusel esineb ka laulja Tõnis Mägi, kes avab meeleavalduse oma kuulsa looga „Koit“ ja lõpetab selle looga „Palve“.

Meeleavaldus on registreeritud ning korraldajad kinnitavad, et meeleavalduse läbiviimisel pannakse erilist rõhku turvalisuse tagamisele, mistõttu on palgatud rohkearvuline turvameeskond.

„Oleme tänulikud ka politseile, kellega meil on olnud meeleavalduseks valmistudes väga konstruktiivne koostöö. Käsitleme politseid partnerina ja oleme turvalisuse tagamisel saadud abi eest tänulikud. Rõhutame eriliselt palvet, et keegi ei tuleks meeleavaldusele provokatsioone korraldama ja samuti palume kõigilt osalejatelt tungivalt mitte võimalikele provokatsioonidele alluda, vaid jätta korra tagamine turvameeskonna ja vajadusel politsei hooleks,“ ütles Vooglaid.

Meeleavaldusele on Facebookis end osalejaks märkinud 5500 inimest. Vooglaid märgib, et jätavad endale õiguse nõuda meeleavalduselt niisuguste loosungite kõrvaldamist, mis ei ole kooskõlas meeleavalduse sõnumiga, mis on ebaväärikad või mis õhutavad vaenu. Samuti palusid korraldajad, et meeleavaldusel ei osaleks inimesed, kes tunnevad end haigena.