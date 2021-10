Hannes Vanaküla lahkab koroonapoliitikat: „Riik ise toodab vaktsiinivastaseid.“

Alljärgnevalt selgitan, kuidas käesoleva kriisiolukorraga hakkama saada – mida teha ja mida vältida, et koroonapandeemiast edukalt välja tulla.



Oluline on mõista, et riigi ja rahva suhtedünaamika toimib analoogselt lapsevanema ja laste omavahelise suhtega.



See, et praegu rahvas ei taha vaktsineerida, on tingitud sellest, et riik – ehk lapsevanem – lubas algul, et vaktsineeritud inimesed ei nakata teisi. Kuid reaalne elu näitas vastupidist, ning seetõttu kadus rahval usaldus vaktsineerimise vastu.