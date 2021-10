KAS TAGASELJA TEHTUD OTSUS ON ÕIGLANE? Hooldekodu töötajat peksnud patsient ei saanud kohtus sõna

Hooldekodu patsient lõi oma abistajat rusikaga pähe. Alustati kriminaalmenetlust. Foto on illustratiivne. Foto: Tiina Kõrtsini

Kevadel toonitas riigikohus, et psüühikahäirega patsiendi kinnisesse asutusse paigutamisel ei piisa tema ülekuulamisest interneti teel. Veel enam: sundravile saadetavad inimesed peavad kindlasti kohtus sõna saama. Hiljaaegu tuli riigikohtul taas otsustada, et jälle on ühe hooldekodu patsiendi õigusi rikutud.