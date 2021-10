TOP | Koroonakatastroof 

Katastroof, kommunikatsiooni kobarkäkk, meditsiinisüsteemi kokkukukkumine, võitlus vabaduse eest ‒ ükskõik, kuidas vaadata ja nimetada. Olukord on halb ja kannatavad kõik. Jäänud on ainult halvad ja väga halvad valikud. Unistatud on, et õigustega kaasnevad ka kohustused ja tegudel on tagajärjed. Oma isiklikust mullist kaugemale näha tundub juba võimatu. Palun nüüd kõik vaktsineerima!