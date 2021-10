Seisukoht | Kuhu edasi, kultuuriminister? 

Arvestades, et teatrijuhtide pöördumist toetasid ka teised kultuurivaldkondade esindajad, võinuks minister siiski peeglisse vaadata. Midagi on ses valdkonnas viltu juba pikemat aega. Kultuurirahvas on koroonaajastul olnud sunnitud aerutama üsna kipakas paadis. Piirangud ja lõputud plaanide ümbertegemised on andnud ühe hoobi teise järel. Jääb üksnes imestada, et kultuurikorraldajad siiani jaksavad ega ole otsustanud tootvale tööle minna.

Kahju küll, aga olukord on tume. Kultuuriministri retoorika ERRile intervjuud andes oli enam kui kummaline. Hinnata teatrijuhtide pöördumist pingetest tulenevast nähtuseks pole just teab mis tark tegu. Juhtumisi on teatrijuhid äärmiselt targad ja sotsiaalselt tundlikud inimesed. Säherdusi pöördumisi ei tehta nalja, vaid asja pärast. Ning lood on enam kui tõsised. Aga tundub, et kultuuriminister pole seda hoomanud.