„Teie laps ei jooksnud ära. Ta rööviti.“ 

Cleo, tema ema Ellie, õde Isla ja kasuisa Jake telkisid Austraalia läänerannikul, matkahuviliste seas populaarses, kuid üldiselt ikka üpris inimtühjas piirkonnas. See oli neil esimene kord proovida oma uut, kahe „magamistoaga“ telki, vanemad ühel, lapsed teisel pool seina. Kell pool kaks vastu laupäeva hommikut äratas Cleo ema üles ja palus juua. Kui Isla kell kuus sama nõudis, märkasid vanemad, et laste telgipoole uks oli lahti tõmmatud ja Cleo on koos oma punase magamiskotiga kadunud.