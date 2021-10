HMM, MIS SEE KÜLL ON? Kohtla-Järve noormees näkitses ja kärsatas ainet, mis osutus trotüüliks 

Enda sõnul leidis noormees lõhkeaine oma lahkunud onu korterist ning ei teadnudki esiti, millega tegu, edastas prokuratuur.

Maitsmine selgust ei toonud ja kui tekkis kahtlus, et ehk on tegu mingit sorti lõhkeainega püüdis noormees seda ka põletada, kuid tema õnneks trotüül koheselt tuld ei võtnud.

Ka internet ei andnud vastuseid ja nii jäigi trotüülikamakas koju seisma, kuni politseinikud selle leidsid.

Väikeses koguses narkootilise aine ebaseadusliku käitlemise eest karistati noormeest ühe kuu pikkuse vangistusega, kuid kodus hoitud trotüül, mis on käsitletav lõhkeaine ebaseadusliku käitlemisena tõi sellele veel juurde kuus kuud vangistust.

Pommigrupi töötajad tuletavad meelde kuldreegli, mis peaks olema peas igaühel, kel tekib kahtlus, et on leidnud lõhkeaine – kui sa ei tea, mis see on, ära seda puuduta, vaid teavita häirekeskust. Antud juhul oleks häirekeskuse teavitamine taganud, et noormees ise elaks kodus turvaliselt ning hoidnud ära ka suurema kriminaalkaristuse.

Oktoober on keelatud ja ohtlikest esemetest loobumise kuu. Kui sinu valduses on ebaseaduslikke lõhkekehasid või -ainet, relvi või laskemoona, teavita sellest häirekeskust numbril 112 , et operatiivtöötajad saaksid viia leiu ohutusse kohta. Kui annad keelatud esemest ise teada ja loovutad selle vabatahtlikult, ei pea kartma kriminaalkaristust.