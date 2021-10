Juhtkiri | Minge meeleavalduse asemel metsa

Jaapanis ja Lõuna-Koreas on teadlased korraldanud uuringuid metsas aja veetmise kasulikkuse kohta tervisele, näidates, et metsas olemine rahustab närvisüsteemi, vähendab stressihormoon kortisooli ja tugevdab immuunsüsteemi. Iga seni tehtud uuring on näidanud osalejate hulgas stressi, viha, ärevuse, depressiooni ja unetuse vähenemist.