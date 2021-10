Lätlased karmidest koroonareeglitest: „Valitsus jäi piirangutega hiljaks, praegune olukord on paratamatus.“ 

Riialased võtavad paratamatusena neljapäeval jõusse astunud ülikarme koroonareegleid – kõik kauplused peale toidupoodide ja apteekide on suletud, pärast kella kaheksat enam tänaval liikuda ei tohi. Enamusele need piirangud suuri probleeme elus ei põhjusta, kuid ebamugavust küll.

Liiga vähe vaktsineerituid

„Lätis on liiga vähe vaktsineeritud inimesi,“ ütleb Dagne. „Haiglad on täis, inimesed surevad, valitsus pidi midagi ette võtma. Kahju on ainult sellest, et kannatavad ka need, kes on ennast vaktsineerinud.“