KOROONA LEVIB TARTU VANGLAS: viiruse on külge saanud enam kui 100 inimest

Tartu vanglas on täna, 22. oktoobri hommikuse seisuga 766 vangist nakatunuid 101, kellest 69 on vaktsineeritud kahe doosiga. Vangla teenistujate seas on viiruse külge saanud 13 inimest. Vaktsineerimata vangid peavad väljaspool kambrit kandma maske, samas saab vahialuseid siiski külastada.