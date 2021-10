Indrek Saar erakonnajuhtidele: kriisi ületamiseks tuleb sõlmida poliitiline vaherahu 

Reformierakonna esimehele Kaja Kallasle, Keskerakonna esimehele Jüri Ratasele, EKRE esimehele Martin Helmele ja Isamaa esimehele Helir-Valdor Seederile läkitatud kirjas seisab: “Eesti tänased nakatumisnäitajad, haiglaravil olevate inimeste ja koroonasurmade arv, teadlaste, haiglajuhtide ja arstide hinnangud olukorrale annavad tunnistust sellest, et oleme katastroofi lävel. Epidemioloogilised prognoosid näitavad, et lähinädalatel tuleb hoogsalt juurde nii nakatunuid kui haiglaravi vajajaid, mistõttu on meditsiinisüsteemi kokkuvarisemine täiesti reaalne oht. Olukord on äärmiselt kriitiline. Selleks, et hoida ära üha uusi surmasid, plaanilise ravi lõpetamist ja Eesti ühiskonna pikaajalist täielikku sulgemist, vajame me kogu ühiskonna ühist pingutust ning riigijuhtide koostööd. Just seda ootavad poliitikutelt Eesti inimesed.

Meile on teed näidanud Põhjala riigid, kus kriisis on palju vähem kannatatud. Seal on järjekindlalt otsitud ühisosa kõigi poliitiliste jõudude vahel, nii koalitsiooni kui opositsiooni, nii liberaalide kui konservatiivide, nii parem- kui vasakpoolsete osalusel. Ma tean, et meil ei ole nii juba aastaid kombeks, aga kunagi me ju suutsime. Olukord kohustab meid selleks just nüüd, sest ilma koos tegutsemiseta on koroona meist tugevam. Aga seda ei taha ju keegi.