Lätlased tormavad vaktsineerima: Läti riigiteenistujatel tuleb valida vallandamise ja vaktsineerimise vahel 

„Rangete piirangute ja paljudel elualadel vaktsineerimise kohustuslikuks muutmisega suurenes kohe vaktsineerimiste arv,“ ütleb Läti valitsuskabineti pressiesindaja Reinis Gravitis. „Lätis peab vaktsineeritute hulk kasvama, sest see on ainus võimalus kergendada haiglate tööd. Kui haigestumine koroonvaiirusesse ja haiglaravi vajajate hulk ei vähene, siis tuleb rangeid sulgemisreegleid pärast 15. novembrit pikendada.“

Järjekord vaktsineerimisele

Alfa nimelise kaubanduskeskuse juures, kus soojakutesse üles seatud ajutine vaktsineerimispunkt, seisab õues järjekorras tosin inimest, iga minutiga lisandub keegi. Inimesed on mornid ja jutustada ei soovi, paar tükki poetavad, et „parema meelega ei teeks, aga peab.“

Pauls Stradinši nimelises haiglas on vaktsineerimine korraldatud suurhaiglale kohaselt. Inimestel on aeg kokku lepitud, patsiendid laekuvad 5minutilise intervalliga. Turvamees juhib inimesed administraatori juurde, süstimiseks on kümmekond lahtrit, töö käib kui konveieril.

Vaid mõneminutilise kiibitsemisega võib aru saada, et riialased on vaktsiinide suhtes valivad. Kaks noormeest vestlevad uksel administraatoriga ja kuuldes, et Pfizerit ei ole, lähevad minema. Saabub noor ja turd vene keelt kõnelev mees, temal on nüüd ja kohe vaja ühekordset vaktsiini – tööandja nõuab ja homme vaja reisile minna. Lühikese lunimise peale pääseb mees sisse, kutsub kaaslast ka, aga see lööb käega ja kimub eemal parkimisplatsil suitsu.