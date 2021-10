FOTOD | Haiglajuhtidega kohtunud Alar Karis: seis haiglates halveneb iga tunniga, igaüks peab andma oma panuse tervishoiusüsteemi aitamiseks

President Karis soovis haiglajuhtidega arutada võimalusi, kuidas ühiskond saaks olla tervishoiusüsteemile toeks, et arstidel ja haiglatel oleks võimalik oma tööd jätkata ning ka muudel põhjustel ravi vajavaid patsiente aidata.

Haiglajuhtidega kohtumise järel tegi president Alar Karis lühikese avalduse.

Alar Karis ütles, et meil on mure – seis haiglates halveneb iga tunniga. Haiglajuhtide jutt oli tema sõnul väga selge: ühe Covid-haige raviks kulub kaks korda rohkem personali kui tavaravis ja järelravi kestab kaua. Kogu meie meditsiinisüsteem on pandeemiast koormatud ja töötajad kurnatud. Väga suur hulk kaasmaalasi ei saa lähitulevikus kokkulepitud ravile. Kaugel pole aeg, kus kõik teame kedagi, kes kannatab koroonat põdemata koroonakriisi all. Või tunneme kedagi, kes sureb.

„Meie ühiskond on nii väike, et peaksime üksteist hoida. Kutsun Teid üles mõtlema, mida igaüks meist saaks teha, et arste aidata. Kas see on vaktsineerimine, kaugtöö maski kandmine või loobumine pidudest, aga me kõik peame praegu midagi ette võtma. Tuleb tegutseda ja tegutseda tuleb kohe.“

Karise sõnul ei tunneta haiglajuhid, et piirangud ühiskonnas töötaksid ja neist kinni peetaks. President kutsus meedikutele õlga alla panema, sest oma tegudega ei mõjuta mitte keegi üksnes iseend.

Põhja-Eesti regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu kutsus üles järgima piiranguid ja vaktsineerima. Ka tõhustusdoosid on vajalikud. Peedu sõnul on tegemist kogu ühiskonda puudutava kriisiga.