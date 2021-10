Katri Raigi nimekiri alustas Narvas koalitsiooniläbirääkimisi Eesti 200ga

Eesti 200 Narva osakonna juhi Denis Larchenko sõnul oodatakse uut koalitsiooni Narvas juba pikisilmi. „Eesti vajab täna muutust, aga veelgi rohkem vajab seda muutust Narva ning mul on väga hea meel, et need muutused algavad just meie kodulinnast. Meie tahame tuua muutust juhtimiskultuuri, mis peab olema edaspidi läbipaistev ja koostööle orienteeritud,“ rõhutas Larchenko. „Linn peab tegutsema linnaelanike huvides nii, et Narva elanikud ka päriselt tunneksid, et neil on siin tulevikku,“ lisas Larchenko.