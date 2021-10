FBI: tapetud reisiblogija Gabby Petito kihlatu on samuti surnud – tema säilmed tuvastati hammaste järgi 

FBI teatas, et hambakaartide võrdlus kinnitas, et rahvuspargist leitud säilmete puhul oli tegu 23aastase Brian Laundriega. Kohaliku meedia teatel leiti tema kondid ja kolju. Laundrie surma põhjust pole veel avaldatud. Teatavasti ulatus leiukohas vesi rinnuni ja piirkonnas tegutsesid aktiivselt lõgismaod ja alligaatorid. Neljapäeval toimunud põgusal pressikonverentsil kiitis Lee maakonna šerif ametnikke, kellel õnnestus säilmed keerulistes tingimustes üles leida. „Need alad on tohutud ja neid katab vesi,“ märkis šerif. Noormehe vanemaid esindava advokaadi sõnul edastati kinnitus ka Chris ja Roberta Laundriele.

Laundrie vanemate tegutsemine on tekitanud aga palju küsimusi. Algselt ei soovinud nad teha uurijatega koostööd. Nad märkisid võimudele, et nägid poega viimati 13. septembril, kui too üksinda matkama läks. Kolmapäeval lubati vanematel liituda otsimismeeskondadega. Ja kummalisel kombel juhtiski kadunud noormehe isa võimud poja säilmete juurde. Perekonna advokaat Steve Bertolino märkis CNNile, et igasugused vihjed, et tema kliendid oleks leiukohta ise asitõendeid poetanud, on „sigadus“. Ta lisas, et isa avastas paiga – mida võimud polnud varem uurinud – täiesti juhuslikult. Advokaat palus austada perekonna privaatsust ja märkis, et praegu nad kommentaare ei jaga.