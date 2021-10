GRAAFIKUD | PÕRGU VÕI PARADIIS? Kui ranged on olnud Eesti koroonapiirangud, võrreldes naaberriikidega? 

Oxfordi ülikooli sadakond teadlast ja üliõpilast jälgivad igapäevaselt, millisel moel 180 riiki võitlevad koroonakriisiga. Välja on valitud 17 erinevat indikaatorit, millega riikide meetmeid ühetaoliselt kirjeldada. Üheksa indikaatorit on otseselt seotud erinevate piirangutega. Iga päev ja iga riigi kohta pannakse kirja, kas üldse ja millisel kujul parasjagu piirang on kehtestatud. Kirjeldamisel kasutatakse skaalasid, mis ulatuvad nullist kuni 2−4. Null tähendab tavapärast, kriisieelset piirangute puudumist. Skaala teine äärmus tähendab väga rangeid piiranguid või lauskeeldu. Jälgimisel on nii kooli- kui ka töötamise piirangud, samuti erinevat laadi liikumis- ja kogunemispiirangud, lisaks ka maski kandmise kohustus.