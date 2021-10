Seisukoht | Kaljulaid tagab Keskerakonna ainuvõimu? 

Arvestades aga, et sotside linnapeakandidaat oli endine keskerakondlane Raimond Kaljulaid, siis kas tema kaasamine linnavalitsemisse ei tähenda mitte Keskerakonna ainuvõimu jätkumist? Kaljulaid oli ju esimene, kes teatas, et ei osale Keskerakonna-vastase suurkoalitsiooni loomise katses, pakkudes sellega sisuliselt sotse Keskerakonnale partneriks.

Tuletame meelde ka Mihhail Kõlvarti üleskutset, et Keskerakonna uksed on ülejooksikutele lahti. Kaljulaiul on Toompeal fraktsioonitu aknaaluse koht, linnas saaks aga riigikogu valimiskampaaniaks märksa rohkem tähelepanu. Kui aga sotse ähvardab valimistel künnise alla jäämise oht, siis on kerge tekkima isu liituda mõne kindlama poliitilise jõuga. Miks mitte minna sel juhul kodusesse Keskerakonda tagasi? Püsivama võimuliidu nimel võib Keskerakond peibutada Kaljulaidi nii mõnegi präänikuga, sest tegu on ju peaaegu omaga.