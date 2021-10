„UUS KAPITALISM“: Jaapani valimisi iseloomustab kärsitus. Põhjusi on mitu 

Teisipäeval, 19. oktoobril algas ametlik valimiskampaania, mis kestab vaid 17 päeva, hääletamine toimub juba 31. oktoobril ning on seega lühim kampaania riigi ajaloos. Loomulikult saab peateemaks väljatulek pandeemiast ja majanduse taastumine, ent palju poleemikat on teemal kuidas edasi. Valitseval Liberaaldemokraatlikul Parteil (LDP), kellel on alamkojas vaid lihtne häälteenamus – 276 kohta 465st – ning kes juhib riiki koos oma noorema partneri, budistliku Komeitoga (29 kohta), on vaja juurde saada viis mandaati, et saaks tähtsaid seadusi vastu võtta. LDP tahab valimised kiiresti kaelast saada ja kasutada ära hetke, kui nad on populaarsed, ning see uueks võiduks vormistada.