Lugeja ettepanek | Las vaktsiinivastased ravivad end Helme juures hanerasvaga  

Miks peavad selle pärast, et osa meist pole end vaktsineerinud, kannatama kõik ülejäänud, kelle plaanilised operatsioonid lükkuvad nüüd teadmata ajaks edasi? Ravita jäänuil elukvaliteet ju langeb ning ravimata haigused süvenevad ja alluvad hiljem halvemini ravile.

Ühiskond kulutab ebaõiglaselt meeletuid summasid, et vaktsiinist keeldunud nakatunud elule tagasi turgutada. Samas on erakondi, kes ei kutsu rahvast üles end vaktsineerima. Kõik need, kes pole lasknud end vaktsineerida ning nakatuvad nüüd koroonasse, ei tohiks hakata haiglaid ummistama, vaid mingu EKRE kontorisse, kus las ravivad end Helme juures hanerasvaga.