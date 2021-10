KAS TEADSID? Köhaliikide tundmine aitab leida õige ravi! 

Selline köha kipub tugevnema ärevuse või stressi korral ning paranema, kui stress väheneb. Mingil määral on see normaalse seisundi võimendumine, sest kerget närvilist köhatamist esineb kõigil. Magamise ajal psühhogeenset köha ei esine.

Kui sul on selge põhjuseta püsiv köha, siis peaks pöörduma arsti poole. On tähtis välja selgitada köha põhjus ning välistada tõsised haigused. See on eriti oluline, kui oled suitsetaja või kui sinu sugulastel on esinenud kopsuhaigusi, näiteks astmat.