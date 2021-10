EKSPANKURIST KLIINIKUMIJUHT: me ei osanud ette ennustada ei masu ega kolmandat koroonalainet! 

NARKOOSI LASEVAD TEHA, AGA VAKTSIINI EI TAHA! Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ütleb, et samad inimesed, kes lasevad teha endale üldanesteesiaga keerulisi operatsioone, keelduvad vaktsineerimisest. Foto: Aldo Luud

Tartu Ülikooli Kliinikumi juht Priit Perens roolis Swedbanki eelmise suure masu ajal ning on nüüd sattunud Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimeheks keset koroonakriisi tippu. Perens tunnistab, et kriisides tõenäosused enam ei kehti – nii nagu ta ei osanud ette näha 2008.-2009. aasta majanduskriisi, ei ennustanud keegi ka kolmanda koroonalaine võimsust. Ja millal tuleb uus majanduskriis? Perens ütleb, et ei tea, aga on kindel, et see tuleb.