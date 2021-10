Juhtkiri | Ei taha vaktsiini ja kõik! 

Diskussioon muutub üha tulisemaks ja mõlema poole argumendid jaburamaks. Vaktsiinivastaste sotsiaalmeediapostitustest leiab näiteks väite, et Eestis teeb igal aastal enesetapu 800 000 inimest. Arvestades siinset rahvaarvu, on see ilmselge vale. Aga selliseid karjatusi köetakse juurde. Valitsus, arstid ja teadlased puistavad vastu arve: 95% intensiivraviosakonnas olevatest Covid-19 haigetest on vaktsineerimata. Sel aastal jääb puudu 47 000 ravijuhtu. Meedikud on väsinud.

Samas saab küsimus, miks sa ei vaktsineeri, ebameeldivalt tihti vastuse – ei taha. Ei taha, et mind sunnitakse. Ei taha, sest keegi teine tahab. Argumendid on samad, mis eelkooliealisel, kes ei taha hambaid pesta. Ta saab isegi aru, et hammaste pesemine võib hea olla. Aga praegu tal hambad ei valuta. Ja ta lihtsalt ei taha. Ja kui rahulikult rääkida, siis võib isegi koos, rahumeelselt vanemdades jõuda hambapesuni, aga selleks peab väga rahulik ja kannatlik olema ning see protsess võib võtta tunde.

Samas mõnel hetkel lihtsalt ei ole seda aega. Hommikul on kiire. Vanem on juba paanikas ja närvis. Paljud vanemad on ilmselt värisevate kätega haaranud hambaharja ja ise lapse hambaid pesnud. Tahab ta või mitte. Riik käitub praegu nagu vanem, kellel on katus ära sõitnud. Aeg on otsas. Paanika. Ja mitte ühtegi tarka ideed ei olegi. Sest aeg selgitada ja rahulikult rääkida on selleks sügiseks otsas. Kui vanem on jõuvõtet kasutades lapsel hambaid pesnud, ei tunne kumbki osapool selles protsessis ennast hästi. Ilmselgelt ei ole ka tervisekriisi ohjeldamisega keegi rahul.

Igal hommikul ette loetav arvupuru on juba ammu tapeet. Kõik turundajad teavad, et lugu müüb. Samas pole eriline uudis, et Mari sai eile vaktsiini esimese doosi ja on elus. Kati sai juba tõhustusdoosi ja on ikka elus. Lihtsalt üks tavaline päev. Maailmas on tehtud 6,3 miljardit koroonakaitsepookimist kolmele miljardile inimesele. Aga kui mõnel midagi juhtub, siis on see kohe uudis. Kes kukkus kokku, kes vajas turgutamist. Igast erakorralisest sündmusest räägitakse. See on lugu.