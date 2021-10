Perearstid maskivabastusi väljastama ei hakka 

„Pigem need, kellel on kroonilised kopsuhaigused, astma, kopsu pahaloomulised haigused, need vastupidi peaksid maski kindlasti kandma, kui just nende kopsukoest pole nii palju kahjustunud, et nad vajavad lisahapnikku,“ sõnas ta, lisades, et viimasel puhul kasutatav hapnikumask juba täidab ka maski funktsiooni.