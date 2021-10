Teadusnõukoja liige Andero Uusberg: mittevaktsineerimise sanktsioneerimisega on riik astunud hallile alale 

Ma ei oota sellelt süsteemilt suurt vaktsineerituse tõusu. Ma loodan, et on mingi hulk inimesi, kelle jaoks tervisetõendi möödapääsmatus toimib nii nagu eelmises lõigus kirjeldasin. Edasi ma pakun, et on veel mingil hulk inimesi, kes uue süsteemi ajel vaktsineerivad end üsna vastu tahtmist, aga pikka viha ei pea.

Sealt edasi ma aga kardan, et on palju inimesi, kelles see meede suurendab trotsi ja seeläbi vähendab nende vaktsineerimise tõenäosust, vähemalt mõneks ajaks.

4. Eelnevast lähtuvalt tundub mulle, et riik on astunud hallile alale, kus vaktsineerima kutsutakse sõnades vabatahtlikult, kuid tegudes rakendatakse selliseid sanktsioone, mis oleksid kohased, kui me oleks demokraatlikult kokku leppinud, et vaktsineerimine on kohustuslik.

Seepärast võiks me minu arvates vaktsineerimiskohustust ausalt ja rahulikult arutada. Eriti näiteks vanemas eas, kus risk raskelt haigestuda on väga kõrge. Vaktsineerimata inimestest vajab koroonaga haiglaravi umbes iga kuues üle 60-aastane, iga kolmas üle 70-aastane ja iga teine üle 80-aastane. Vaktsineerimine toob need riskid 4-5 korda alla, tõhustusdooside järgselt ehk isegi enam.

Mina ei ole vaktsineerimise kohustuslikkuse osas oma seisukohta veel kujundanud. Selge on mulle praegu vaid see, et vaktsineerimist käsitleda ühtaegu vabatahtliku ja kohustuslikuna ei ole hea variant.

5. Teadusnõukoja liikmena olen ka mina seotud negatiivse testi mitte-aktsepteerimise otsusega. Meie sellekohane soovitus oli minu jaoks põhjendatud aga mitte kui vaktsineerimise ergutamise meede vaid kui viiruse leviku tõkestamise meede.

Minu hinnangul on neil päevil meil kõigil tarvis piirata kontakte teiste inimestega, eriti vanemate inimestega ja eriti vaktsineerimata vanemate inimestega. Seda saame me muidugi teha ka valitsuse korraldustest sõltumata. Aga kuna asjaga on väga kiire, siis on kohane kehtestada ka erinevaid piiranguid.