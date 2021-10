OLUKORD PÜSIB KEERULINE! Esmaspäevast võetakse piiranguid eiravad ettevõtted pihtide vahele 

Tulevast nädalast enam vaktsineerimata või koroonat põdemata meelelahutusasutustesse ei pääse. Lisaks hakatakse politsei ja terviseameti koostöös varasemast enam keskenduma ettevõtetele, mille puhul on teada, et koroonanõuete täitmine on problemaatiline. Eksperdid aga hoiatavad, et olukord haiglates on muutumas aina kriitilisemaks.