OTSE | Tanel Kiik: kõik poliitilised jõud peavad levitama sõnumit, et inimesed vaktsineeriksid

Aabi sõnul võeti vastu ka motivatsioonimeetmed. Lisaraha saavad perearstid ja kohalikud omavalitsused. Riigiasutustes umbes pooltes on vaktsineerituid vähemalt 90%. 80% on hõlmatuse tase, millest alates saab omavalitsus toetust – 5 eurot vaktsineeritud inimese kohta. Praegu on selle taseme saavutanud näiteks Ruhnu ja Kambja.

Oktoobris algab võrgutasude langetamine elektrihinna tõusu kompenseerimiseks. Hinnatõusu leevendusmeetmetest saavavad kasu üle 70 000 leibkonna, näiteks 44% pensionäridest.

Justiitsminister Maris Lauri rääkis Perekonnaseaduse ja teiste seaduse muutmise eelnõust, millega muudetakse elatise määramise korda. Elatis peab lähtuma lapse vajadustest. Kui vanemad lähevad lahku, siis kokkulepped võiksid sündida vanemate omavahelises arutelus. Kui see ei õnnestu, siis on sobilik kasutada kokkuleppemenetlust, kohus võiks olla viimane samm, kus lahendada vaidlusi elatise ja kokkusaamise üle. Elatis on praegu pool miinimumpalgast, kuid miinimumpalk pole seotud lapse vajadustega. Viimastel aastatel on miinimumpalk väga kiiresti tõusnud, ning seetõttu on tekkinud vanemaid, kes on tahtmatult jäänud elatisvõlglasteks, kuna nad ei suuda elatist enam maksta.

Eelnõu järgi on baaselatis 200 eurot, eeldatakse, et mõlemad vanemad maksavad võrdsetes osades. Baassumma läheb edaspidi korrigeerimisel iga aasta 1. aprillil nagu pensionidki. Aluseks võetakse tarbijahinnaindeks, et võtta arvesse elukalliduse tõusu. Eelmise aasta keskmisest brutopalgast lisatakse 3%. Arvesse võetakse ka peretoetusi, elatist saavate laste arvu ja lastega koos veedetavat aega. Seaduse järgi jääb kehtima võimalus, et elatis võib olla kalkulatsiooni summast suurem või väiksem. Põhjused elatise vähendamiseks võivad olla elatisemaksja töövõimetus või elatist saavate laste erinev kohtlemine. Vanemad võivad ka omavahel teisiti kokku leppida, näiteks et üks vanem tasub huviringide eest. Kehtivad kokkulepped ja kohtuotsused jäävad jõusse, muudatus hakkab rakenduma uutele elatise väljamõistmise juhtumitele. Eelnõu ei tegele juhtumitega, kus keegi pahatahtlikult hoidub elatise maksmisest.