ÜLEVAADE PIIRANGUTEST: lukku keeratud Lätis hakkasid kehtima karmid koroonareeglid 

Kinno, teatrisse, kontserdile või spordiüritusele pole lätlastel enam võimalik minna. Seda eelkõige seetõttu, et neid lihtsalt ei toimu – mõneks erandiks on küll professionaalsel tasemel toimuvad spordiüritused ja võistlused, ent sinna pealtvaatajaid ei lubata. Põhimõtteliselt keelatakse igasugune sotsiaalne tegevus, et vähendada inimestevahelist kontakti. Kohtuda tohivad ainult samasse leibkonda kuuluvad isikud. Lubatud on ka külastada üksikuid lähedasi, kes vajavad hoolekannet.