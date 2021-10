COVID-19 MURDIS ÕPPETÖÖ! Pärnumaa koolis algas vaheaeg oodatust varem 

„Kuna meil on väike kool ja kollektiiv ning päris mitu õpetajat on osutunud nakatunuks, siis ei saanud koolitööd enam normaalselt läbi viia,“ selgitas Pärnjõe kooli direktor Valdur Ojala, miks teisipäeval tehti korraldus, et koolis algab vaheaeg juba järgmisel päeval.