Seisukoht | Otsi poliitikut, kes sinu elust hooliks 

Või inimelud, mille valimiste perioodil kaotasime? See küünilisus, millega valitsus üritab teha nägu, justkui polnud ebapopulaarsete, ent vajalike otsuste liighilise langetamise taga hirm kohalike valimiste tulemuse ees, ajaks naerma, kui selle tagant ei paistaks süütute inimeste hauakivid. Kas Kiik, Kallas & Co saavad aru oma rollist, oma süüst praeguses kriisiolukorras? Küllap mingil inimlikul tasemel saavadki. Kas neid see ka huvitab? Kui piisavalt huvitaks, siis oleks juba varem midagi tehtud.

Enne valimisi vassis Kiik raadios, et ei toeta rangemaid piiranguid „ei enne ega pärast valimisi“. Urmo Soonvald kirjutas EPLi arvamusartiklis, et Kiige ametis püsimisest sõltub ka valitsuse püsimine. Üha selgemalt paistab, et peaminister isegi ei juhi seda tsirkust, vaid on taltsas lõvi, keda läbi põleva rõnga hüppama sunnitakse. Häbi.

Kes on selle tsirkuse direktor? Vist üks teine tüüp, kes hiljuti Mustamäe mänguväljakute lindilõikajale haledalt alla jäi.