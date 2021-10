Donald Trump käivitab võrgustiku, mis peaks tema arvates konkureerima Facebooki ja Twitteriga 

Suurematest sotsiaalmeediaportaalidest löödi Donald Trump välja tänavu jaanuaris, kui USA pealinnas Washingtonis toimus nn Kapitooliumi mäss. Sellest ajast saati on nii vabariiklane kui ka tema nõunikud vihjanud, et plaanivad luua näiteks Facebooki ja Twitteriga konkureeriva portaali. Aasta alguses käivitas Trump blogi moodi veebisaidi From the Desk, ent sellel polnud pikka iga ja suleti juba kuu hiljem.

Samal teemal Maailm PARTEI PANTVANGI: Trump ähvardab, et vabariiklased enam valima ei lähe Nüüd on Trumpil ja tema meeskonnal suuremad plaanid. Nimelt käivitub novembris presidendi juhitud ettevõtte Trump Media & Technology Group (TMTG) projekt TRUTH Social, teatab BBC. Selles uues sotsiaalmeediaportaalis saavad esimestel kuudel kasutaja teha vaid kutsutud inimesed. Üleriiklikult avatakse see 2022. aasta esimestel kuudel. Trump ise on uue platvormi suhtes optimistlik.