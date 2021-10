Tänavu on elektritõukeratastega juhtunud 181 õnnetust 

Oktoobri keskpaiga seisuga oli toimunud kergliikuri osalusel 181 liiklusõnnetust. Transpordiameti hinnangul ei ole põhjust arvata, et nende liiklusõnnetuste arvelt on vähenenud muud liiki liiklusõnnetused ning on tõenäoline, et need õnnetused lisandusid elektritõukerataste leviku tõttu. Oluline osa neist liiklusõnnetustest on olnud seotud reeglite rikkumisega. Näiteks kolmandik liiklusõnnetuses osalenud kergliikuri juhte oli joobes ning 14 juhul sai vigastada kaasreisija, keda ei tohiks kergliikuril olla.

Sel aastal tehtud jalgratta ja elektritõukerattaga liiklemist käsitleva küsitlusuuringu järgi tunneb 38% liiklejatest, et kergliikurid sõidavad kergliiklusteedel ohtlikult kiiresti ning 36% vastanute arvates takistavad või ohustavad kergliikurid liikumist. „Enda olemuselt sobib elektritõuksiga liiklemiseks jalgrattatee. Paraku ei ole meie jalgrattateede võrgustik veel piisavalt välja arendatud ja nii jalgratta kui kergliikuriga liiklemisel ollakse sunnitud jagama teed jalakäijatega ning kui see ei ole mõistlikult võimalik siis autodega. See tekitab olukorra, kus kõnniteel liikuvad jalakäijad tunnevad ennast elektritõukside poolt ohustatuna ning kui tõuksi juht liikleb sõiduteel, ohustavad teda autod,“ lisas Aas.

„Elektritõuksid on tulnud, et jääda. Peame looma mõistliku linnaruumi ja jõudma püsivamate lahendusteni, et kõik inimesed mahuksid ohutult liiklema. Elektritõukerattad on kõige populaarsemad autolembeste noorte meeste seas, mis tähendab, et meil on tekkinud hea liiklusvahend autostumise pidurdamiseks,“ sõnas Aas. „Käes on pime aeg ning teed muutuvad üha libedamaks, mistõttu on eriti oluline, et kõik liiklejad kannaksid helkurit ning elektritõukeratturid tuletaksid meelde kergliikuriga liiklemise põhireegleid. Sõita tuleb üksi, kaine peaga ning mööduda jalakäijatest ohutul kiirusel,“ lausus Aas.