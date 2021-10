Bussipeatuses pommiplahvatuse korraldaja ohvriks oli ta abikaasa 

Prokuratuur süüdistab Andrei Gordeid lisaks relva- ja laskemoonaga seotud paragrahvidele ka mõrvakatses. „Asja teeb pikantseks asjaolu, et kannatanuks on mitte süüdistatava tuttav, vaid abikaasa,“ rääkis kaitsja, vandeadvokaat Dmitri Školjar. Tema sõnul on süüdistuse esitamisel lähtutud teistest tõenditest ning leitud, et süüdistatava ütlused mõrvakatse asjus ei ole teiste tõenditega kinnitatud.

„Käesoleval etapil võin kinnitada, et mõrvakatse osas vaidleb Gordei süüdistusele vastu ning rõhutab, et ei soovinud kedagi tappa või raskeid vigastusi tekitada. Just sel põhjusel jäi klaasist bussipaviljon pärast juhtunut terveks; üks naine, kes viibis kannatanuga koos bussipeatuses, lahkus sündmuskohalt vigastusteta ja kannatanul, kes seisis lõhkeseadeldise kõrval, oli jala peal hematoom,“ rääkis kaitsja. Tema sõnul oli lõhkeseadeldis valmistatud selliselt, et toimuks pauk, mitte plahvatus, mille toime oleks võrreldav pürotehnilise efektiga. „Süüdistusakt on sisuliselt prokuratuuri hüpotees toimunust ning prokurör tuleb kohtusse oma hüpoteesi tõendama. Kas leiab kohtus prokuratuuri hüpotees ja õiguslik hinnang kinnituse? Elame, näeme.“