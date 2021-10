Kommunismiohvrite memoriaali sõitnud BMW juht sai 120 eurot trahvi 

Sissepääs mälestuskoridori, kus on jäädvustatud üle 22 000 Nõukogude terrori tagajärjel hukkunud Eesti inimese nime, blokeeriti toona autoga. Eesti mälu instituudi juhatuse liige Sergei Metlev tegi politseisse süüteoavalduse. „Memoriaal on meie rahva mälukandja. Ei mahu pähe, kuidas saab olla nii ükskõikne ja kultuuritu. Politseisse on teade edastatud ja loodan, et sellega tegeletakse tõsiselt,“ sõnas Metlev, et et sellist ennastimetlevat barbaarsust pole memoriaalis veel nähtud.