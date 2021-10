Vale sünniaeg viis naise ametnike vastu kohtusse 

Vaidlus puudutab eksimust isikukoodi numbris. Nimelt juhtub vahel, et isikut tõendavasse dokumenti satub ametniku eksimusel (nn näpuviga) vale number ja näiteks inimese sünnikuupäev, kuu või aasta on seeläbi ebatäpne. Juhtumit arutab praegu Tallinna halduskohus. Nimelt taotleb kaebaja, et Tallinna perekonnaseisuamet kohustuks säilitama rahvastikuregistris tema senist sünniaega ning politsei- ja piirivalveametil oleks keelatud tema isikukoodi muuta.