FBI KINNITAB: Florida pargist leiti inimsäilmed ning Brian Laundrie seljakott ja märkmik

Väljaanne NBC kirjutab, et varem vee all olnud alalt leiti osalised inimsäilmed ning seljakott, mille sarnast kandis Laundrie. Seda, kelle surnukehaga tegemist, pole veel teada.

Sündmuspaigale kutsuti ka šerifi laibaotsimisüksus koos laibakoeraga. TMZ märkis, et seda üksust ei kutsuta siis, kui surnukeha on juba leitud, mis tähendab, et seda alles otsitakse. Laibakoerad on treenitud selleks, et tuvastada inimjäänustelt erituvat lõhna.