Jevgeni Ossinovski: „Sotsid Tallinnas koos Urmas Reitelmanni ja Henn Põlluaasaga mingit Kõlvarti vastast koalitsiooni tegema ei hakka, see oleks naljanumber.“

JUHIKS EI KANDIDEERI „Ei, mina olen selles rollis Eesti sotsiaaldemokraatia edendamiseks oma panuse andnud. Nüüd on teiste kord,“ ütleb Jevgeni Ossinovski. Foto: Hannes Dreimanis

„Üks EKRE toetuse tõusu põhjus on see, et Jüri Ratas aitas nad vahepeal riigivõimu juurde, mille tulemusena oskavad nad kindlasti oma manipuleerivat populistlikku soga ajada palju usutavamalt kui siiani,“ analüüsib olukorda riigis Jevgeni Ossinovski, mitmekordne eksminister ja sotside endine juht.