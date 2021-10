Kaspar Näf | Kohalikud valimised, Kaljulaid ja ebakompetentsed pardid 

Eestis valiti taas kommunaalpoliitikuid, vallavolinikke ja tulevasi linnapeasid. Ja jälle oli üleval see vana valimispartide teema. Kui uskuda valimisnimekirju, siis pürgis enamik riigikogulastest ja ministritest sinna ja tänna kommunaalpoliitikasse. Juba 13. septembril ütles EKRE juht Martin Helme Aktuaalsele Kaamerale: „Fakt on tänapäeval see, et ühe keskmise Eesti omavalitsuse vallajuht saab rohkem palka kui riigikogu liige ja poliitilised talendid kipuvad minema sinna, mitte tulema Toompeale“.