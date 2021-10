Kultuuriminister Anneli Ott: ma ei kavatse tagasi astuda 

Intervjuus ERRile leidis Anneli Ott, et kultuurivaldkonna kriitika tema pihta on pigem kriisist tingitud pinge ning leiab, et sellised mõttevahetused on olulised.

„Pigem see oli märgukiri sellest, et valdkond soovib rohkem kommunikatsiooni ja suhtlemist, aga alati on need seisukohavõtud kahepoolsed. Ka mul on omad põhjendused, miks need kohtumised ei ole nii tihedad, me oleme kriisiajas,“ sõnas Ott.