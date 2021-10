Juhtkiri | Kõlvarti halvad valikud 

Vähemalt avalikult pole seda seni tehtud, sest selleks vajavat tsentristid järelemõtlemisaega, mida võib tõlgendada peataolekuna, kuna teistes omavalitsustes üle Eesti juba käib uute võimuliitude usin pesapunumishooaeg. Enamgi veel, Kõlvart esines veel ühe kummalise avaldusega, viidates, et nende uks on teiste parteide ülejooksikutele lahti. See tähendab, et uuenenud Keskerakond pole tegelikult vanu kombeid maha jätnud, kui loodab nii armsaks saanud ainuvõimu edasi hoida kasvõi ülejooksikute toel. Sellist kava võib võtta valijate tahte vastu astumisena, sest valimistel ei antud Keskerakonnale enam mandaati ainuvõimuks. Et riigikogus on sellistele liikumistele lõpp tehtud ning fraktsioonist lahkujad jäävad teise fraktsiooni pääsemise asemel „aknaalusteks“, siis võiks ju sama süsteem kasvõi hea tavana laieneda ka all-linna.