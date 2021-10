Aleksander Laane | Vaktsineeritule kahekordne hambaraviraha ja kõik muud vaktsiinid tasuta 

Ma pakuks inimestele hambaravi kompensatsiooni kahekordistamist (järgmistesse aastatesse edasikantavalt), lisa proteesitoetusele või hüvitaks teiste vaktsineerimiste kulud kõigile, kes on ennast koroona vastu vaktsineerinud. Lihtsalt raha pakkumine vaktsineerimise eest ei oleks hea mõte, aga lisahüvede pakkumine tervise hoidmiseks on väga eesmärgipärane! Doonoritele pakuks samuti sarnaseid hüvitisi.

Ning loomulikult lõpetaks tööandjate karistamise maksudega, kui nad töötaja tervise hoidmise ja ravikulusid maksta tahavad - selle kohta on keskkonnas rahvaalgatus.ee Roheliste petitsioon „Kulutused haiguste ennetusele ja ravile on vaja vabastada erisoodustusmaksust“. Need on minu kui rohelise täiesti tasuta nõuanded valitsusele, kes ei suuda teha mitte midagi inimese moodi ja õigel ajal.