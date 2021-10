Keskerakonna e-hääled Tallinnas kolmekordistusid 

E-valimine, arvuti Foto: Erki Parnaku

E-valimine võidab järjest populaarsust. E-valimiste algusaegadel leidsid Keskerakonna poliitikud, et Eesti e-riigis on e-valimised julgeolekurisk ning need rikuvad valimiste ühetaolisuse nõuet. Ka erakonna valijad eelistasid käia valimisjaoskondades paberil hääletamas.