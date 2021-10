GAASILEKE! Tallinnas vigastati kaevetööde käigus gaasitrassi, inimesed pidid lähedalasuvatest hoonetest evakueeruma 

Kell 14.21 teatati häirekeskusele, et kaevetööde käigus on Tallinnas Masina tänaval vigastatud gaasitrassi. Kell 14.38 alustati lekke sulgemisega. Liikluseks suleti Masina tn ja Tartu mnt ristmik ning Bussijaama ja Masina tn ristmik.

Kell 15.01 suleti Masina tänava piirkonnas gaasiventiilid. Gaasisurve on langenud ning evakueeritud inimesed on hoonetesse tagasi lubatud. 15.09 seisuga on oht likvideeritud ning Eesti Gaasi avariibrigaad asus teostama parandustöid.