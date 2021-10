ÕL VIDEO | Majatuur ehk Viimased päevad vanas Eesti Rahvusraamatukogus 

Suured plaanid on ka raamatukogu nö püramiidiga. Praegune niiske ja pime ruum plaanitakse ümber teha kohvikuks, kust näeks igas suunas üle linna. See oleks koht, kus teatripauside ajal end konjaki ja kohviga turgutada ning uuel terrassil vaadet nautida. Huvitav on fakt, et rahvusraamatukogu katuselt linna poole vaadates jääb silma lausa 12 kirikutorni.

Ja rääkides meelelahutusest. Kuna raamatukogu võtab tulevikus enda tiiva alla ka filmiarhiivi, siis sellega kaasnevalt tuleb hoonesse ka uhke kinosaal.

Rahvusraamatukogu peadirektori sõnul on hoonele jäänud nõukogude ajast külge väärika ja massivse arhiivimaja maine, mille järgi pole tavakodanikul hoonesse asja. Kuigi raamatukogu on viimaste aastatega seda kuvandit muutma hakanud, peaks rekonstrueerimine anda sellele viimase tõuke.

‘’Praegu iseloomustab siin hämarus ja salapära. See on ühelt poolt tore aga teiselt poolt on meie kliendid seda ka ette heitnud. lahendada see valguse teema, on olnud meie sisearhitektidele ka ülesandeks,’’ seletab Andresoo.

Ühe sünguse näitena toob Andresoo välja vestibüüli mustades toonides lae, mille hoone sisearhitekt Sulev Vahtra oli algselt plaaninud valgeks.

‘’Ta(Sulev Vahtra- toim) tuli hommikul majja sisse ja nägi ehmatusega, et oli kuldne lagi. Ta küsis ehitajatelt, mis toimub ja selgus, et ehitajad olid lihtsalt leidnud sellise materjali kuskilt ja see pandi siia lakke. Et see asi vähemalt natukenegi stiilne välja näeks, värviti ta mustaks,’’ jutustab Andresoo ja lisab, et taastamise käigus tehakse lagi valgeks nii nagu hoone sisearhitekt algusest peale soovis.