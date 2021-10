TORM TEEL: Saaremaal mitu tuhat majapidamist elektrita, tuulepuhangud kuni 33 m/s

„Roomassaare sadamas ka puhangud kuni 33 m/s. Radarilt on hästi näha ka seda pöörist - see tugev pauk tuleb nüüd otse merelt vastu Pärnumaa läänerannikut! Ettevaatust!“ kirjutas sünoptik Kairo Kiisak neljapäeval kella poole kümne ajal.

Kiitsaku sõnul põhjustab heitlikut ilma süvenev madalrõhuala, mis möödub meist põhja poolt ning mõjutab kogu Eestit. Neljapäeval on juba tuuline, kuid see on alles eelsoojendus, sest tormisemaid olusid on oodata reedel.