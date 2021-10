TORM RÄSIB EESTIMAAD: 5700 majapidamist on elektrita, pääste on saanud sadu väljakutseid tormikahjude likvideerimiseks

Elektrilevi rikete kaarti saad vaadata siit. Reede õhtuks on Elektrilevi taastanud ööpäevaga elektriühenduse rohkem kui 45 000 kliendile, lahendatud on 159 keskpinge ja 46 madalpinge riket üle Eesti. Vooluta majapidamisi on hetkel 5700. Enim on rikkekohti endiselt Pärnumaal, kus on vooluta 1971 kodu.