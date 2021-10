TORM RÄSIB EESTIMAAD: 11 200 majapidamist on elektrita, pääste on saanud 350 väljakutset tormikahjude likvideerimiseks

Elektrilevi rikete kaarti saad vaadata siit. Kõige rohkem rikkeid esineb Pärnumaal. Eilsest õhtust möllavate tormituulte tõttu esineb elektrikatkestusi ulatuslikult üle kogu Eesti. Praeguseks hetkeks on Elektrilevi taastanud voolu rohkem kui 17 000 kliendile. Elektrita on hetkel 11 200 majapidamist. Töö rikete lahendamise nimel käib.

„Kuna tuul liigub päeva jooksul Põhja-Eestisse, võib Lääne-Virumaal ja Harjumaal oodata rikete arvu tõusu. Koostöös partneritega on hetkel väljas 55 brigaadi üle kogu Eesti ning rikkeid järjest kõrvaldatakse. Lisaks oleme olnud infovahetuses päästeametiga, et ühendada jõud prioriteetsemate rikete kiiremaks lahendamiseks," kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Jätkuvalt on rikete peamiseks põhjuseks liinidele langenud puud. „Pärnumaal tuli öösel pimedas liinide läbikäik metsas mõneks ajaks ka katkestada, sest tugeva tuule tõttu oli oht meie meeskondadele liiga suur. Varahommikul sai töödega kiirelt taas jätkata,“ kirjeldas Puusepp olukorda.

Tähtis on meeles pidada, et katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Liinile langenud puu või mõne muu ohtliku olukorra fikseerimisel tuleks helistada rikketelefonil 1343 või hädaabinumbril 112.